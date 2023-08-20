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Dünya

Fransa'da sıcaklar nedeniyle metro ve tren istasyonlarında ücretsiz su dağıtımı başladı

Fransa'da hükümetin kararıyla aşırı sıcaklar nedeniyle tren ve metro istasyonlarında ücretsiz su dağıtımına başlandı.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 17:08 - Güncelleme:
Fransa'da sıcaklar nedeniyle metro ve tren istasyonlarında ücretsiz su dağıtımı başladı
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Ülke basınındaki haberlere göre, yaz sıcaklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle Fransa'nın 49 bölgesinde kırmızının bir alt seviyesi turuncu alarm durumuna geçildi.

Yetkililer, bu bölgelerde yaşayanlara sıcaklara karşı dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

Marsilya kentindeki Saint-Charles Garı'nı ziyaret eden Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, gelecek haftanın ortasına kadar sürmesi beklenen yüksek sıcaklara ilişkin tedbirleri açıkladı.

Ülkenin demir yolu hattını işleten SNCF'ye mağduriyet yaşanmaması için klimaların, trenlerin ve rayların bakımlarını artırmaları talimatını verdiğini anlatan Beaune, tren ve metro istasyonları dahil birçok noktada ücretsiz su dağıttıklarını belirtti.

Beaune, ücretsiz su dağıtımı, çocuklar ve yaşlılar dahil hassas durumdaki vatandaşlara dikkat etmek gibi jestlerin, çok basit adımlar olarak görülse de yolculuk yapacaklar için önem taşıdığının altını çizdi.

Fransız Bakan, ayrıca başkent Paris ile Lyon ve Marsilya'daki büyük havalimanları dahil yüksek sıcaklıkların hissedildiği kentlerdeki seyahat firmalarından önlem alarak sorumluluk bölgeleri için seferber olmalarını istediklerini ifade etti.

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