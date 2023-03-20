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Dünya

Fransa'da siyasi kriz: Hükümet düşebilir

Fransa'da emeklilik reformuna yönelik tepkiler sürerken, Ulusal Meclis'te hükümet hakkında verilen gensoru görüşülecek. Genel Kurul'da çoğunluğa sahip olmayan hükümetin düşme olasılığı bulunuyor. Hafta sonu yapılan ankete göre, Fransızlar'ın yüzde 68'i gensorunun kabul edilmesini istiyor.

TRT Haber20 Mart 2023 Pazartesi 09:47 - Güncelleme:
Fransa'da siyasi kriz: Hükümet düşebilir
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Fransa'da Macron hükümetinin emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesine ilişkin adımı ülkede kaosa neden oldu.

Perşembe gününden bu yana devam eden gösterilerde binlerce kişi yasanın geri çekilmesini talep etti.

Sokakların alev alev olduğu ülkede yeni haftayla birlikte gözler Ulusal Meclis'te olacak. Muhalefet partilerinin hükümet hakkında verdiği gensoru parlamentoda görüşülecek.

Meclis aritmetiğinde yeterli çoğunluğa sahip olmayan hükümetin düşme olasılığı bulunuyor.

Hafta sonu yapılan ankete katılan Fransızların yüzde 68'i, gensorunun kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Muhalefetteki partilerin birlikte güvensizlik oyu vermesinin, ülkede derin bir siyasi krizin başlangıcı olabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Macron'a olan öfkenin artması,kendisine ikinci dönemi için destek verenlerin uzaklaşması ve aşırı sağ partilerin çözüm adresi görülmesi, ülkedeki siyasi tablonun değişebileceğine işaret ediyor.

Siyasi gözlemciler, yakın bir gelecekte Macron hükümetinin yerine aşırı sağ bir iktidarın Fransa'da iş başına gelmesini, hem ülke hem Avrupa için tehlikeli bir sürecin başlangıcı olarak görüyor.

Tüm bu olasılıklar konuşulurken, emeklilik reformuna tepki gösteren sendikalar mücadelelerini genişletmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda sendikalar, 23 Mart Perşembe günü ise ülke genelinde genel grev çağrısında bulundu.

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