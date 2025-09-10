İSTANBUL 28°C / 20°C
Fransa'da sokaklar yangın yeri: Macron karşıtı gösterilerde şiddet tırmandı

Fransa genelinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı binlerce kişi sokaklara dökülürken, Paris başta olmak üzere birçok kentte polisle arbede yaşandı. Gösterilerde 473 kişi gözaltına alınırken, 267 yangın çıktı ve 13 polis yaralandı.

10 Eylül 2025 Çarşamba 21:52
Yeni hükümet değişikliğinin yaşandığı ülkede Macron'un politikalarına tepki gösteren eylemciler sokaklara indi.

"Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemler, başkent Paris başta olmak üzere şiddet olaylarına sahne oldu.

Eylemciler polise farklı cisimler fırlatıp ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapatırken, polisler de eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Protestocuların yağmalama eylemlerinde bulunacağı gerekçesiyle başkentteki Forum des Halles alışveriş merkezi kapatıldı.

Aynı zamanda Paris'in Chatelet bölgesinde bir iş yeri yandı, polis metro ve çevresindeki göstericileri biber gazı ile püskürttü.

Ülkenin ikinci büyük kenti Marsilya'da da polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı, polis göstericilere karşı biber gazı kullandı.

Montpellier kent merkezi de şiddet olaylarına sahne oldu, polis eylemcilere tazyikli suyla müdahalede bulundu.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 550 noktada gösteriler yapıldı ve eylemlere 175 bin kişi katıldı.

Toplamda 262 yol kapatma eylemi gerçekleştirilirken itfaiye ekipleri yaşanan şiddet olaylarından kaynaklanan 267 yangına müdahale etti.

Ayrıca eylemlerde 203'ü Paris'te olmak üzere 473 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 339'u tutuklanırken, çıkan olaylarda 13 polis yaralandı.

ŞİDDET OLAYLARINA SİYASİLERDEN TEPKİ GELDİ

Gözaltına alınan eylemci sayısının 280'i aştığı eylemler devam ederken, siyasiler ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamalarla şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Fransa'da bu hafta düşen François Bayrou hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ülke genelindeki gösterilerde 80 binden fazla kolluk kuvvetinin görev aldığını belirterek, polislere yönelik şiddet eylemlerini kınadı.

Retailleau, bir polisin kaldırım taşıyla hedef alındığına dikkati çekerek, görev başındaki polisler ile dayanışma mesajı verdi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon da açıklamasında göstericilerden dikkatli ve temkinli olmalarını istedi, İçişleri Bakanı Retailleau'yu "provokasyon" arayışında olmakla suçladı.

LFI milletvekili Clemence Guette ise Fransız halkının "barışçıl bir şekilde" eylem yaptığını belirtti.

Guette, "Her yerde Retailleau meşru bir öfkeyi susturmak için biber gazı ve copların şiddetini serbest bırakıyor. Gösteri hakkı anayasal bir hak." ifadesini kullandı.

Eylemcilerden dikkatli olmalarını isteyen Guette, yeni Başbakanı Sebastien Lecornu'nun ilk görev gününe "şiddetin damga vurduğunu" belirtti.

LFI milletvekili Emmanuel Fernandes de Strazburg'da bir lisenin önündeki eylemlerde polisin "çok yoğun şekilde biber gazı kullanmasını" eleştirdi. Fransız vekil, "baskıya son verilmesi ve ifade özgürlüğünün sağlanması" çağrısı yaptı.

