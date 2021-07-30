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Dünya

Fransa'da son 24 saatte 25 bin 190 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 25 bin 190 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

AA30 Temmuz 2021 Cuma 00:08 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 00:08
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Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 190 artışla 6 milyon 79 bin 239'a yükseldi.

Son 24 saatte 29 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 795'e çıktı. Hastanelerde 1015'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 236 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,3'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 41 milyon 674 bin 94'e ulaştı, 34 milyon 758 bin 961 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplamda 72 milyon 750 binden fazla doz aşı yapıldı.

Fransa'nın denizaşırı topraklarından La Reunion adasından salgın durumunun kötüleşmesiyle kısmi kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu.

Öte yandan, emniyet yetkilileri, başkent Paris'te 31 Temmuz Cumartesi Kovid-19 aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulamasına ilişkin 4 protesto gösterisi düzenlenmesinin beklendiğini, bu gösterilerde görev almaları için 3 bin polis ve jandarmanın görevlendirileceğini duyurdu.

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