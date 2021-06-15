Fransa'da son 24 saatte 3 bin 235 Kovid-19 vakası görüldü

AA 15 Haziran 2021 Salı 23:32 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 23:33

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 76 kişi hayatını kaybetti, salgında toplam ölü sayısı 110 bin 563'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 235 artışla 5 milyon 744 bin 589'a yükseldi.

Hastanelerde 1952'si yoğun bakımda olmak üzere, 12 bin 8 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 30 milyon 764 bin 968'e ulaştı, bunlardan 16 milyon 554 bin 449'una ikinci doz uygulandı.

Öte yandan ülkede 12-18 yaşındaki gençler, ebeveynlerinin onayıyla Kovid-19 aşısı vurulabiliyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının yüzde 2-4'ünü Hindistan varyantının oluşturduğunu belirterek "Bunun az olduğunu söyleyeceksiniz ancak bu birkaç hafta önceki İngiltere'nin durumu." dedi.

Veran, Fransızların tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğini söyledi.