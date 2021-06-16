İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2021 Çarşamba / 6 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6097
  • EURO
    10,3388
  • ALTIN
    506.141
  • BIST100
    1431.31
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da son 24 saatte 3 bin 58 Kovid-19 vakası görüldü
Dünya

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 58 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 58 yeni vaka kaydedildi.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 22:57 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 22:58
ABONE OL

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 45 kişi hayatını kaybetti, salgında toplam ölü sayısı 110 bin 607'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 58 artışla 5 milyon 747 bin 647'ye yükseldi.

Hastanelerde 1873'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 519 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 31 milyon 83 bin 259'a ulaştı, bunlardan 16 milyon 953 bin 92'sine ikinci doz uygulandı.

Başbakan Jean Castex, Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşün ardından yarından itibaren istisnalar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.