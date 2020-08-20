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Dünya

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 771 yeni vaka tespit edildi

Fransa'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 229 bin 814'e yükseldi.

İHA20 Ağustos 2020 Perşembe 23:40 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 23:40
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Fransa’da korona virüs salgınında vaka sayıları geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 771 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 229 bin 814’e yükseldiği aktarıldı. 

Bakanlık, son 24 saatte 12 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 480’e ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 380’i yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 748 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu ifade etti. Bakanlık, ayrıca bugün tespit edilen vaka sayısının sokağa çıkma yasağından bu yana en yüksek artış olduğunu duyurdu.

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