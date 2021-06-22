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Dünya

Fransa'da son 24 saatte 487 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 487 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

AA22 Haziran 2021 Salı 00:14 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 00:14
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 40 kişi hayatını kaybetti, salgında ölü sayısı 110 bin 807'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 487 artışla 5 milyon 757 bin 798'e yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1'e düştü.

Hastanelerde 1655'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 386 kişinin tedavisi devam ediyor. Bu sayılardaki düşüş trendi sürüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 32 milyon 224 bin 257'ye ulaştı, bunlardan 18 milyon 701 bin 201'ine ikinci doz uygulandı.

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