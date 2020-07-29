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Dünya

Fransa'da son bir ayda en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte bin 392 vaka kaydedildi. Ülkede son bir ayda en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

İHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 23:48 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 23:48
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Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte bin 392 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 185 bin 186’ya ulaştığı bildirildi. Bakanlık ayrıca, son 24 saatte 15 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 30 bin 238’e yükseldiğini açıkladı. Ülkede son bir ayda en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Hastanede tedavi görenlerin sayısı 5 bin 450 olarak açıklanırken, yoğun bakımda 380 kişi olduğu belirtildi.

Gün içerisinde ülkede posta kutularına gönderilecek 50 milyon ücretsiz maskenin dağıtım merkezine giden Sağlık Bakanı Olivier Veran dışarıda maske kullanımını tavsiye ettiğini dile getirdi.

Kamuya açık kapalı alanlarda maske zorunluluğu getirilen Fransa’da birçok şehir ek olarak açık havada da maske takma mecburiyeti getirmişti. Fransa’da sokağa çıkma yasağı 17 Mart’ta başlayıp 11 Mayıs’ta son bulmuştu. Yasağın son dönemindeki vaka sayısına ulaşıldığını hatırlatan yetkililer, maskenin önemine dikkat çekiyor.

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