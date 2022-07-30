Fransız Meclisi internet üzerinden üzerinden terörü öven ve terör propagandası içeren paylaşımlara izin veren sosyal medya platformlarına caydırıcı cezalar öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarı ay başında Fransız Senatosu tarafından oy birliğiyle kabul edilerek parlamentoya sunulmuştu. Yeni yasa terörü destekleyen paylaşımlara ve bunları yayınlayan platformlara ağır cezalar getirdi.

1 SAAT İÇİNDE SİLİNECEK

Ayrılıkçı ve terör içerikli yayınların şikayet edildiği Pharos platformuna yapılan başvurular sonrasında yayınların paylaşımına izin veren internet sitesi veya sosyal medya platformuna yayınları kaldırmaları için bir saat süre verilecek.

Paylaşımları kaldırmayan platformlara 250 bin eurodan yıllık cironun yüzde 4'üne varan para cezası verilebilecek.

Söz konusu platformun yöneticilerine bir yıl hapis cezası verilecek.

Paylaşımların yayınlandığı platform veya sitenin merkezinin AB'ye üye olan başka bir ülkede olması durumunda, İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumu (Arcom) inceleme yapacak.

Kurum yabancı ülkedeki içeriğin "terör şüphesi olmasını" bile paylaşımın kaldırılmaması için gerekçe sayabilecek.

ALMANYA DA SERT DÜZENLEME YAPTI

Almanya 2017'de 'NetzDG yasasıyla' Avrupa'nın en sert sosyal medya düzenlemesini yaptı, yasaya ilerleyen tarihlerde yeni ekler de yapıldı.

Almanya'da 2017'de çıkarılan ve kısa adı NetzDG olan yasayla, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformları kullanıcıların yayınladıkları içerik konusunda sorumlu hale getirildi.

Kullanıcıların taleplerini inceleyecek şikayet mekanizması oluşturmayan, suç niteliği taşıyan içerikler zamanında silmeyen sosyal ağlar için para cezaları öngörüldü.

Ağır ve sistematik ihlallerde, şikayet mekanizması sorumlusuna 5 milyon euroya kadar, sosyal medya platformuna da 50 milyon euroya kadar çıkabilen para cezaları uygulanabiliyor.

Yasa Alman adli kovuşturma makamlarının bilgi taleplerine yanıt verebilecek bir irtibat görevlisinin, Almanya'da görevlendirilmesini zorunlu hale getirdi.

2020'de sadece sosyal ağlar değil, video paylaşım platformları da NetzDG yasası kapsamına dahil edildi.

TEHDİDE 3, HAKARETE 2 YIL

Sosyal platformlar ölüm tehdidi ve şiddete çağrı konulu içerikleri sadece silmekle değil, suç teşkil eden bu paylaşımları Federal Emniyet Teşkilatı'na (BKA) bildirmetle de yükümlü.

Halkı düşmanlığa ve şiddete teşvik eden, barışçıl kamu düzenini hedef alan, çocuk pornografisi içeren ya da terör örgütü propagandası niteliği taşıyan içerikler, emniyete bildirilmesi gerekenler sosyal medya paylaşımları arasında.

Şüphelilerin kimliklerinin hızlı tespiti için IP adresleri ve bağlantı noktası numaraları da güvenlik güçlerine iletiliyor.

Cinayet ya da terör saldırısı planı gibi ağır suçlar olduğunda, hakimin onay vermesi şartıyla, güvenlik birimleri ilgili kullanıcıların şifrelerini de sosyal platformlardan talep edebiliyor.

Fiziki şiddet ve cinsel saldırı tehditleri de, ölüm tehdidi gibi suç sayılıyor, internet üzerinden bu tür tehditlerde bulunan sosyal medya kullanıcıları üç yıla kadar hapsediliyor.

Ayrıca internet üzerinden hakaret suçunu işleyenler de iki yıla kadar hapis ile cezalandırılabiliyor.

MECLİS'E GELMİŞTİ! TÜRKİYE'DE YASA YENİ DÖNEME KALDI

Türkiye'de sosyal medya yasasına ilişkin düzenleme Meclis'in 1 Temmuz'da tatile girmesinin ardından yeni döneme kaldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ekimde yeniden görüşülecek teklif şu düzenlemeleri içeriyor:

DEZENFORMOSYONA HAPİS: "halk arasında, endişe, koru veya panik yaratma saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimsenin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması" öngörülüyor. Böylelikle failde özel kast, gerçeğe aykırı bilgide özel nitelik ve eylemde elverişlilik aranacak.

CEVAP VE DÜZELTME: Teklifle; internet haber sitelerinde cevap ve düzeltme hakları açık bir şekilde teminat altına alınıyor ve içeriğin yayından çıkarılması ile erişimin engellenmesi durumlarında da düzeltme ve cevap metninin bir hafta süre ile yayınlanmaya devam edileceği belirleniyor.

BTK'YA YETKİ: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na katalog suçlarla daha etkin mücadele edilmesi için, internet ortamında yer alan yayınlarla ilgili "yurt içi, yurt dışı" ayrımı olmaksızın 4 saat içinde içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi verme yetkisi tanınıyor.

İNGİLTERE DE CEZALANDIRIYOR

İngiltere'de de sosyal medya platformları üzerinden yanlış bilgilendirmeye yaptırım var. Medya denetim kurumu Ofcom, şirketlere 18 milyon sterline veya yıllık küresel cirolarının yüzde 10'una kadar ceza kesebiliyor ve sitelere erişimi engelleyebiliyor.