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Dünya

Fransa'da tarihi seçim! Bugün sandık başına gidilecek

Fransa erken seçim için bugün sandık başına gidiyor. Anketler, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin seçimden zaferle çıkacağını gösteriyor. Avrupa Birliği'nde ise, Fransa'nın AB'den çıkması anlamına gelen Frexit endişesi giderek büyüyor.

30 Haziran 2024 Pazar 01:00 - Güncelleme:
Fransa'da tarihi seçim! Bugün sandık başına gidilecek
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Haziran ayı başında Avrupa Parlamentosu'nun yeni üyeleri belirlendi. Seçime aşırı sağın yükselişi damga vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron büyük bir hezimete uğradı, Parlamento'yu feshetti.

Fransa için adeta tarihi sayılabilecek erken seçimin yolunu açtı. Fransızlar seçimin ilk turu için bugün sandık başına gidiyor. Son kamuoyu yoklamaları, Macron'un seçimi önde bitiremeyeceğini gösteriyor.

Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisinin başbakan adayı olarak gösterdiği 28 yaşındaki Jordan Bardella'nın seçimin ilk turundan zaferle çıkacağı öngörülüyor.

MACRON'UN PARTİSİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Anketlere göre Sol ittifak yüzde 29 oyla ikinci sırada yer alırken, Macron'un Rönesans Partisi'nin de içinde bulunduğu merkezci ittifak yüzde 19,5 oyla üçüncü sırada bulunuyor.

Fransa'da aşırı sağın yükselişi ile insan hakları, eşitlik, demokratik değerler gibi temel ilkelerin zarar görebileceği endişesi hakim.

Avrupa Birliği cephesinde ise, tıpkı Brexit gibi, Fransa'nın da AB'den çıkması anlamına gelen Frexit gündemde.

  • Fransa Seçimleri
  • Ulusal Birlik Partisi
  • Frexit Endişesi

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