Fransa'da terör operasyonu: Gözaltına alındılar

AA 29 Eylül 2020 Salı 23:10 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 23:10

Fransa'da terör örgütleri DEAŞ'ın Suriye'deki üyelerine finans sağladıkları gerekçesiyle 29 kişi gözaltına alındı.

Paris Savcılığının terörle mücadele biriminden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta açılan soruşturma kapsamında Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) ve polisin, DEAŞ'ın Suriye'deki üyelerine finans sağlayan şebekeye operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 55 eve baskın yapıldığı ve 29 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin örgüt üyelerine yüzlerce milyon avroyu bulan finans sağlamakla suçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, soruşturma neticesinde şebekenin başında 2 Fransız olduğunun belirlendiği, 2013'te birlikte Suriye'ye giden bu kişiler hakkında tutuklama kararı bulunduğu kaydedildi.