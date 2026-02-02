İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4926
  • EURO
    51,6478
  • ALTIN
    6548.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da toksin krizi: Birçok ülkedeki bebek mamaları geri çağrıldı
Dünya

Fransa'da toksin krizi: Birçok ülkedeki bebek mamaları geri çağrıldı

Fransız gıda şirketleri Popote ve Vitagermine, Fransa hükümetinin yeni standartlarına uyum için birçok ülkedeki bebek mamalarını geri çağırdı.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 12:57 - Güncelleme:
Fransa'da toksin krizi: Birçok ülkedeki bebek mamaları geri çağrıldı
ABONE OL

Fransız gıda şirketleri Popote ve Vitagermine, Fransız hükümetinin sereulid toksin eşiğini düşürme kararı alması üzerine çok sayıda ülkede satışını yaptığı bebek mamalarını geri çağırdı.

Ulusal basının şirketler tarafından yapılan basın açıklamalarına dayandırdığı haberlere göre, ürünler Fransa Tarım Bakanlığının bebek mamalarında tartışma yaratan ve daha önce farklı markaların da ürünlerini geri çekmesine neden olan sereulid toksini ile ilgili riskler nedeniyle bu toksin için izin verilen üst sınırı düşürmesi üzerine geri çağrıldı.

Fransız hükümetinin Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından belirlenen toksin eşiğini uygulama kararının ardından Popote, 60'tan fazla ülkede satışını yaptıkları 2 ve Vitagermine ise 3 parti bebek mamasını piyasadan çekti.

Sereulid toksini nedeniyle Lactalis ve Danone gibi markalar da son aylarda bazı ülkelerde satışını yaptıkları bebek mamalarını geri çağırmıştı. Sereulid toksini ile ilgili yeni riskler nedeniyle Avrupa Komisyonu, EFSA'dan görüş istemişti.

EFSA görüşü doğrultusunda Fransız hükümeti toksinin kilogram başına kabul edilen eşik değerini 0,03 mikrogramdan 0,014 mikrograma düşürme kararı almıştı.

Sereulid toksininin bebeklerde mide bulantısı ve kusmaya yol açabileceği belirtiliyor.

  • Fransız gıda şirketleri
  • geri çağırma
  • bebek mamaları

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.