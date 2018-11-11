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Fransa'da Trump karşıtı gösteriler düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'dünya barışını tehlikeye atan' uygulamalarına karşı protesto düzenlendi.

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Savaş karşıtı yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan kolektif üyeleri, Republique Meydanı'nda toplandı.

Trump'a benzer bir balonun meydanda dolaştırıldığı gösteriye yoğun yağışa rağmen binlerce kişinin katıldığı açıklanırken, "Trump savaş demektir", "Savaşa ve şiddete hayır" ve "Barışı savunalım" şeklinde dövizler taşıyan göstericiler çeşitli sloganlar attı.

Gösteri, 1'inci Dünya Savaşı'nın sona erişi ve ateşkesin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde Paris'te yoğun güvenlik önlemleri altında devam ederken, başkentin değişik bölgelerinde de Donald Trump karşıtı grupların yürüdüğü öğrenildi.

ABD Başkanı Trump, öğleden önce törenlerin düzenlendiği Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'na doğru aracıyla ilerlerken, Femen grubu üyesi 2 kişinin protestosu ile karşılaşmıştı.

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