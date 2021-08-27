AA 27 Ağustos 2021 Cuma 23:08 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 23:08

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 83'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 249 artışla 6 milyon 711 bin 268'e yükseldi. Bu rakamla günlük vaka sayısı temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Hastanelerde 2 bin 270'i yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 162 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3'te kaldı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 47 milyon 990 bin 852'ye ulaştı, 42 milyon 421 bin 921 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.