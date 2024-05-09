Nijerya kayıtlara geçen en kötü hastalık salgınıyla uğraşırken Fransa'nın başkenti Paris'te bir hastaya Lassa ateşi teşhisi konuldu.

İngiliz The Mirror gazetesinin bildirdiğine göre vaka, kısa süre önce yurtdışından dönen bir askerde doğrulandı.

Askerin, Paris Saint-Mandé'deki Bégin askeri hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi. Yerel sağlık yetkilileri, kendisiyle temas etmiş olabilecek kişileri belirlemek için derinlemesine bir çalışmaya başladı.

Ancak yetkililer şu anki durumun endişeye neden olmadığını bildirdi.

Habere göre virüs, gözlerde, kulaklarda ve ağızda kanamaya neden olan akut viral hemorajik bir hastalık.

KEMİRGENLERDEN BULAŞIYOR

İnsanlara kemirgenlerden geçiyor ancak insanlar da birbirlerine bulaştırabiliyor. Hastalık Ebola kadar ölümcül ya da bulaşıcı olmasa da şu anda Benin, Gana, Gine, Liberya, Mali, Sierra Leone ve Togo dahil olmak üzere birçok Batı Afrika ülkesinde endemik olarak görülüyor.

Geçtiğimiz yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya ya da ABD'ye dönen turistlere Lassa teşhisi konmuş ancak hastalık yayılmamıştı. İngiltere'de 2022 yılında Batı Afrika'dan Bedfordshire'a dönen bir ailede üç vaka rapor edilmiş ve yeni doğan bir bebek virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın veya pandemi potansiyeli olan kötü şöhretli patojenler listesinde yer alıyor. Çoğu insan tamamen iyileşiyor, ancak bazı insanlar çok hasta olabiliyor.

Lassa virüsü baş ağrısı, halsizlik, öksürük, kusma, ishal, kas ağrıları ve boğaz ağrısına neden olabiliyor. Virüs şiddetli ise iç kanamanın yanı sıra solunum problemleri, yüzde şişme, göğüs ağrısı ve şoka yol açıyor.

200 BİNDEN FAZLA İNSANA BULAŞTI

Virüsün her yıl 200 binden fazla insana bulaştığı ve birkaç bin kişinin ölümüne neden olduğu söyleniyor. Tedavi genellikle anti-virallerle yapılıyor ve hastalık başladıktan hemen sonra verilirse etkili oluyor

Lassa ateşi, enfekte farelerin idrarı, dışkısı, tükürüğü veya kanıyla temas yoluyla yayılıyor ve özellikle yoksul toplumlarda yaygın olduğu biliniyor. Virüs nadir durumlarda, özellikle de sağlık çalışanlarının enfekte bir kişinin vücut sıvılarıyla temas etmesi halinde insandan insana bulaşabiliyor.

Geçen yıl Nijerya'da 9 bin 155 şüpheli vaka, 1270 teyit edilmiş vaka ve 227 ölümle kayıtlara geçen en kötü salgın yaşandı. Bu yıl, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen vaka sayısına kıyasla Şubat ayına kadar 577 vaka ve 94 ölüm teyit edildi. (NTV)