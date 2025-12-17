İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7271
  • EURO
    50,1417
  • ALTIN
    5947.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da yolsuzluk krizi! Belediye başkanı görevden alındı
Dünya

Fransa'da yolsuzluk krizi! Belediye başkanı görevden alındı

Fransa'da Lille Büyükşehir Belediye Başkanı Damien Castelain, yolsuzluktan hüküm giymesinin ardından görevinden uzaklaştırıldı.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 14:57 - Güncelleme:
Fransa'da yolsuzluk krizi! Belediye başkanı görevden alındı
ABONE OL

France Bleu'nün haberine göre, Douai Temyiz Mahkemesi, kamu mallarını zimmetine geçirme ve güveni kötüye kullanma suçlarından Belediye Başkanı Castelain'i suçlu bularak, 18 ay ertelenmiş hapis ve 20 bin avro para cezasına çarptırdı.

Mahkeme derhal infaz edilmek kaydıyla Belediye Başkanı'na 2 yıl boyunca siyaset yasağı getirirken 2014'ten bu yana başkanlık koltuğunda olan Castelain, hüküm giymesi üzerine görevden uzaklaştırıldı.

Lille Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Castelain'in resmi olarak uzaklaştırılmasından itibaren Belediye Başkan Yardımcısı Eric Skyronka'nın geçici olarak başkanlık görevini yürüteceği bildirildi.

  • Fransa
  • Lille
  • yolsuzluk
  • hüküm giyme
  • uzaklaştırma
  • Damien Castelain
  • Belediye Başkanı

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.