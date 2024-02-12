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Dünya

Fransa'da yüzlerce yaşlı bakım teknikeri trafiği durdurma eylemi yaptı

Fransa'daki çiftçilerin otoyol kapama eylemlerinden etkilenen yaşlı bakım teknikerleri, maaş artış talebiyle birçok şehirde trafiği engelledi.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Fransa'da yüzlerce yaşlı bakım teknikeri trafiği durdurma eylemi yaptı
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Yerel basındaki haberlere göre, yaşlı bakım teknikerleri kolektiflerinin çağrısıyla Marsilya, Bordeaux, Dijon başta olmak üzere Fransa'nın birçok şehrinde yüzlerce tekniker, araçlarıyla trafiği durdurma eylemi yaptı.

Fransa'da günlerce süren çiftçi eylemlerinden ilham aldıklarını belirten yaşlı bakım teknikerleri, hizmet başı ücretlendirmelerinde artış yapılması talebinde bulundu.

France Info'ya göre, eyleme giden Öfkeli Hemşireler Kolektifinin Başkanı Gaelle Canat, "Karşı karşıya olduğumuz zorluklar konusunda farkındalık yaratmak için seçilmiş tüm temsilcilerle görüşmeye çalıştık, çabalarımızın sonucunda hiçbir şey elde edemedik. Çiftçilerin sokağa döküldüklerini gördüğümüzde 'biz de çıkmalıyız' dedik. Mesleğimizin itibarsızlaştırıldığını göstereceğiz." açıklamasını yaptı.

Saatlik ücretlerinin çok düşük olması sebebiyle uzun süreler çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Canat, "15 yıldır devam eden enflasyona rağmen maaşlarımıza zam yapılmadı. Maddi açıdan ne halde olduğumuzu siz düşünün." dedi.

Canat, Kovid-19 salgını sırasında meslektaşlarıyla ön saflarda çalıştıklarını ve bu çalışmanın karşılığını alamadıklarını dile getirerek, hükümetin gerekli adımları atmaması halinde Fransızların yaşlı bakım teknikerleri bulmakta zorluk yaşayacağına dikkati çekti.

Fransa'da çiftçi eylemleri günlerce sürmüş, hükümetin ve Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, günlerce traktörleri ile Paris ve çevresini trafiğe kapatmıştı.

Çiftçi eylemleri nedeniyle hükümet tarım sektöründe iyileştirilmeler yapılması için bazı tedbirleri yürürlüğe koymuştu.

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