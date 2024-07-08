Fransa'daki genel seçim sonucuna ilişkin Rusya'dan açıklama

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa'da yapılan erken genel seçim sonuçlarının ikili ilişkileri değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Fransa'da ikili ilişkileri iyileştirme yönünde girişimleri destekleyecek siyasi güçlerin seçimleri kazanması Rusya için iyi olurdu. Ancak şu ana kadar kimsede bu kadar belirgin bir siyasi irade görmedik. Bu nedenle, bu anlamda umut beslemiyoruz." dedi.

Peskov, Fransa'da hükümetin kurulma sürecini yakından takip edeceklerini belirterek, "Fransa, Avrupa kıtasında önemli bir ülke. Bu nedenle, orada olanlar ilgimizi çekiyor." ifadelerini kullandı.

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İran'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını da değerlendiren Peskov, İran halkının seçimine saygı duyduklarını dile getirerek, "İran'ın yeni yönetimine başarılar diliyoruz. Elbette Tahran ile ortaklık ve müttefik seviyesindeki ilişkilerin sürdürüleceğini umuyoruz." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen hafta Rusya'yı ziyaret ettiğini ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü anımsatan Peskov, Orban'ın Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin girişimlerine değer verdiklerini söyledi.

Sözcü Peskov, Putin'in Orban üzerinden ABD Başkanı Joe Biden ve diğer NATO ülkelerine mesaj iletmediğini ifade etti.