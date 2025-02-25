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Dünya

Fransa'daki Rus Başkonsolosluğuna molotoflu saldırı: 2 gözaltı

Fransa'nın Marsilya kentindeki Rusya Başkonsolosluğa gerçekleştirilen molotoflu saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

IHA25 Şubat 2025 Salı 17:19 - Güncelleme:
Fransa'daki Rus Başkonsolosluğuna molotoflu saldırı: 2 gözaltı
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Fransa'nın Marsilya kentindeki Rusya Başkonsolosluğunun bahçesine kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atılmıştı. Dün yaşanan olayın ardından soruşturma başlatılırken yerel savcılık olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Savcılık, kimsenin yaralanmadığı saldırıda yakalanan kişilerin yetişkin olduğunu duyururken şüphelilerin kimlik bilgilerini ise açıklamadı. Fransız basını ise yakalanan kişilerin dün akşam yapılan Ukrayna yanlısı protestoda tespit edildiğini yazdı.

Rusya, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının üçüncü yıl dönümünde gerçekleştirilen saldırının "bir terör saldırısının özelliklerini taşıdığını" ifade ediyor.

  • Rusya Başkonsolosluğu
  • Molotoflu Saldırı
  • Marsilya

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