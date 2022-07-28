Fransa'daki yangınlarda kundaklama şüphesi

France 24'teki habere göre, Ardeche bölgesinde 1000 hektarlık alanın etkilendiği yangında 600 kadar itfaiyeci ve 6 yangın uçağı mücadele veriyor. Yangın nedeniyle 350 kişi bölgedeki turistik köy ve kamp alanından tahliye edildi.

Alevlerin ilerlemediği bilgisi paylaşılırken, bölgeyi kundakladığından şüphelenilen 1 kişi gözaltına alındı.

France 3'ün haberine göre, Aubenas bölgesi jandarma ekipleri, yangının başladığı noktaya yakın yerde 1 kişiyi onu fail durumuna sokabilecek malzemelerle aracı içinde gözaltına aldı.

- HERAULT BÖLGESİNDEKİ YANGINDA DA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Güneydeki Herault bölgesinde de 800 hektarlık alanın etkilendiği yangında da kundaklama şüphesi hakim. İlerlemesi durdurulan yangın, henüz kontrol altına alınmış değil.

Franceinfo'ya konuşan Gignac Belediye Başkanı Jean-François Soto, doğal rezerv alanının da bulunduğu bölgenin kundaklandığından şüphelendiklerini belirtti.

Yetkililer, bölgede yüksek yangın riski nedeniyle "alarm durumuna" geçildiğini bildirdi.

- ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINLARINDAN 2'Sİ HALA SÖNDÜRÜLEMEDİ

Gironde bölgesinde de yaklaşık 21 bin hektar alanın yandığı ve 35 binden fazla kişinin tahliyesine neden olan La Teste-De-Buch ve Landiras yangınları hala söndürülmüş değil.

Ülke tarihinin en büyük yangınları arasında olduğu belirtilen afette, alevlerin ilerleme kaydetmediği belirtiliyor.

Fransa'nın Quimper bölgesi savcısı Carine Halley, 18 Temmuz'da Finistere ve Brennilis bölgelerinde başlayan yangınların kundaklama sonucu çıktığını açıklamıştı.