Fransa'dan ABD'ye jest! ''Küçük kız kardeş'' yola çıktı

10 Haziran 2021 Perşembe 16:50 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 17:11

New Yorkluların 4 Temmuz Bağımsızlık Günü için sabırsızlıkla bekleyecekleri sürpriz bir hediye var.

Fransa tarafından gönderilen ikinci bir Özgürlük Anıtı.

TRT Haber'in haberine göre, "Küçük kız kardeş" lakaplı bu yeni bronz heykel, Özgürlük Adası'nda bulunan dünyaca ünlü heykelin on altıda biri büyüklüğünde.

Küçük kız kardeş heykeli 19 Haziran'da Fransa'dan ABD'deki ablasına doğru yola çıkacak.

1 Temmuz'dan 5 Temmuz'a kadar, orijinalinin hemen karşısına dikilecek. Daha sonra Fransa Büyükelçiliği'nin bahçesinde duracak.

ÖZGÜRLÜĞÜ VE IŞIĞI SİMGELİYOR

Ağırlığı 450 kilogramın üzerinde olan ve 3 metre uzunluğundaki heykel 2009'da yapıldı.

Heykelin tüm dünyadaki özgürlüğü ve ışığı simgelediği belirtilirken Fransa'nın ABD'ye mesajı "ABD ile dostluğumuz çok önemli. Dostluğumuzu korumak ve savunmak zorundayız" olacak.

Heykel, New York'taki Roma tanrıçası Libertas'ı temsil eden ve dev kaidenin üzerinde 46 metre boyunda olan "ablası" ile aynı neoklasik tasarımı taşıyor.

Başındaki yedi sivri uçlu taç, dünyaya yayılan güneş ışınlarını temsil ediyor.

Sol ayağındaki kırık zincirler ve prangalar ise Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin kaldırılmasını simgeliyor.

ORJİNAL ÖZGÜRLÜK ANITI

Özgürlük Anıtı ilk olarak 1865'te Fransız tarihçi Édouard de Laboulaye tarafından İç Savaş'tan sonra yeniden birleşen Amerika Birleşik Devletleri'ne bir hediye olarak önerildi.

Laboulaye, kölelerin özgürleşmesini Fransız aydınlanmasıyla ilişkilendirmek istedi.

1871'de heykeltıraş Frédéric-Auguste Bartholdi, projeyi Amerikan hükümetine satmak ve potansiyel yerleri araştırmak için bu ülkeye gitti.

Heykelin parasını ödemek için iki ülke bir anlaşma yaptı. Fransızlar heykeli, Amerikalılar ise kaideyi finanse etti.

Demir bir çerçeve üzerindeki bakır levha heykelinin tamamlanması yaklaşık on yıl sürdü.

Yapı, mühendis Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc tarafından kavramsallaştırıldı.

Eyfel Kulesi'ni inşa etmesiyle tanınan Fransız mühendis Alexandre-Gustave Eiffel ise görevi bitirdi.

225 tonluk heykel 1885'te bir buharlı gemide demonte olarak New York'a gitti ve ertesi yıl New York'ta Bartholdi'yi "Bugün Amerika'nın en büyük adamı" olarak selamlayan Başkan Grover Cleveland tarafından açıldı.