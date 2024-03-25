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Dünya

Fransa'dan ''acil durum'' kararı! Rusya'daki terör saldırısı ülkeyi alarma geçirdi

Geçtiğimiz günlerde Moskova'da 'Crocus City Hall' konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 137 kişi hayatını kaybetmişti. DEAŞ'ın üslendiği terör saldırısı sonrası Fransa'da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 02:27 - Güncelleme:
Fransa'dan ''acil durum'' kararı! Rusya'daki terör saldırısı ülkeyi alarma geçirdi
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Fransa'da terör tehdidi seviyesi, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle en üst düzeye çıkarıldı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından X'ten paylaştığı mesajında "(Moskova'daki) saldırının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği iddiası ve ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik: Saldırı acil durumu" ifadesini kullandı.

MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısında 137 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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