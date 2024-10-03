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Dünya

Fransa'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e destek

Fransa'nın, İsrail'in 'istenmeyen kişi' ilan ettiği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i desteklediği bildirildi.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 17:57 - Güncelleme:
Fransa'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e destek
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Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa, İsrail'in BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'i istenmeyen kişi ilan eden haksız, ciddi ve verimsiz kararından ötürü üzüntü duyuyor." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın Guterres'e tam desteğini ve güvenini yinelediği aktarılan açıklamada, BM'nin Orta Doğu'daki istikrarı korumak için önemli rol üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Fransa, BM Şartı'na, uluslararası hukuka ve uluslararası barış ile güvenliğin korunması için BM Güvenlik Konseyinin kararlarının uygulanmasına olan bağlılığını hatırlatıyor." ifadesi kullanıldı.

- İSRAİL, GUTERRES'İ "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN ETMİŞTİ

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin bu hafta yaptığı açıklamada, atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

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