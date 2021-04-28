Fransa'dan bronz heykellerin Nijerya'ya iadesi için iş birliği

AA 28 Nisan 2021 Çarşamba 07:29 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 07:29

Fransa'nın Abuja Büyükelçisi Jerome Pasquier ve beraberindeki heyeti, Nijerya'nın Benin Kralı Omo N'Oba Ewuare Ogidigan'a ziyaret etti.

Pasquier, burada yaptığı açıklamada, Fransa'nın Afrikalıların kültürel miraslarını geri almak için yürüttükleri çabaları desteklemeye kararlı olduğunu belirterek, Fransa hükümetinin Benin Krallığı dönemine ait yağmalanan bronz heykellerin Nijerya'ya iadesi için iş birliği içinde olacağını söyledi.

Fransa'nın Benin krallığının adam kaçırmaya karşı mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğini dile getiren Pasquier, "İnsan ticaretine karşı savaşta gösterdiğiniz çabadan dolayı sizi takdir ediyoruz." dedi.

İngiltere'deki Aberdeen Üniversitesi, geçen ay Benin Krallığı dönemine ait bronzdan Oba (kral) heykelini Nijerya'ya iade edeceğini açıklamıştı.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan Benin bronzları da dahil olmak üzere yüzlerce eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.