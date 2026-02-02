İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,491
  • EURO
    51,6184
  • ALTIN
    6668.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'dan caydırıcı güç vurgusu: Silahlanmaya devam etmeliyiz
Dünya

Fransa'dan caydırıcı güç vurgusu: Silahlanmaya devam etmeliyiz

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ABD'nin Grönland politikalarına karşı Avrupa'nın caydırıcı güç olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Avrupa'nın sanıldığından daha güçlü olduğuna inandığını dile getiren Barrot, 'silahlanmaya devam etmeliyiz' mesajı verdi.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
Fransa'dan caydırıcı güç vurgusu: Silahlanmaya devam etmeliyiz
ABONE OL

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin Grönland politikaları nedeniyle Avrupa ülkelerine yönelik tehditlere karşı, "Avrupa'nın kendisini çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıyı caydıracak büyük güç olarak göstermesi gerektiğini" belirtti.

Barrot, Fransız Liberation gazetesine verdiği röportajda, İran'dan Suriye'ye, Grönland'dan Ukrayna Savaşı'na gündemdeki uluslararası meseleleri değerlendirdi.

İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin Barrot, ABD'nin askeri bir operasyon başlatmak için pozisyon aldığını ama aynı zamanda İran rejimine müzakere teklifinde bulunduğunu kaydetti.

"İran yönetimi (ABD'nin) müzakere teklifini kabul etmeli, önemli tavizler vermeli ve pozisyonunda radikal bir değişikliğe gitmeli." diyen Barrot, İran'ın "bölgesel bir tehdit" olmaktan vazgeçmesi gerektiğini savunarak, İran'da protestolardaki devlet şiddetinin cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) olarak 29 Ocak'ta protestoculara uygulanan şiddetin sorumlusu kabul edilen 21 İranlı kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama ve Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine alma kararı aldıklarını hatırlatan Barrot, İran rejiminden baskıya son vermesini istedi.

Barrot, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, Rusya'nın zorlu kış şartlarında özellikle Ukrayna'nın enerji alt yapısına yönelik saldırıları ile "insani bir kriz çıkarma arayışında" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Ukrayna'daki enerji krizine yanıt vermek için çalıştıklarını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan diyaloğa geçilmesi konusunda ise Barrot, "Fransa ilkesel olarak Rusya ile şeffaflık içinde, Ukrayna ve Avrupalı ortaklarla birlikte yararlı olacak bir fikir alışverişini hiçbir zaman göz ardı etmedi." şeklinde konuştu.

Barrot, ABD'nin Grönland ile ilgili politikaları bağlamında AB'nin "nereden gelirse gelsin her türlü gözdağı ve baskıya 'hayır' demesi gerektiğini" vurguladı.

AB için bir kez daha "stratejik özerklik" vurgusu yapan Barrot, "(Stratejik özerklik) Bu, Avrupa'nın yeni imparatorlukların yırtıcı iştahlarına yem olmaması için güçlenmesi anlamına geliyor." dedi.

ABD'nin Grönland yaklaşımının AB'nin güvenlik konusunda bağımlılığını yeniden ortaya koyduğunu değerlendiren Barrot, "silahlanmaya devam etmeliyiz" mesajı verdi.

Avrupa'nın sanıldığından daha güçlü olduğuna inandığını dile getiren Barrot, "Avrupa'nın varması gereken dönüm noktası, kendini çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıyı caydırabilecek büyük bir güç olarak göstermesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Barrot, Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 30 Ocak'ta ateşkes ve genişletilmiş entegrasyon anlaşmasının imzalanması ile sonuçlanan gelişmelere ilişkin Fransa'nın "silah arkadaşlarımız" diye nitelediği Kürtleri yalnız bırakmamak için seferber olduğunu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bu kapsamda bireysel temaslar yürüttüğünü söyledi.

  • Fransa Dışişleri Bakanı
  • Grönland politikaları
  • silahlanma
  • Avrupa gücü
  • Avrupa siyaseti
  • Barrot açıklama
  • güç gösterisi

ÖNERİLEN VİDEO

AKINCI TİHA hedefi tam isabetle vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.