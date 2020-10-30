Fransa'dan destek mesajı: Türkiye'nin yanındayız, acil yardım gönderebiliriz

IHA 30 Ekim 2020 Cuma 17:25 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 17:25

Türkiye ve Yunanistan’da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Fransa’dan Türkiye’ye destek mesajı geldi. Fransa içişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, "Acil yardım gönderilebiliriz, Türkiye ve Yunanistan’ın yanındayız" dedi.

Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Az önce güçlü bir deprem Türkiye’yi ve Yunan adalarını vurdu. Fransa, bu zor imtihanda Türk ve Yunan halklarının yanında. Ülkelerin hükümetleri dilerse, Fransız acil yardımını anında gönderebiliriz" ifadelerini kullandı.