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Dünya

Fransa'dan dikkat çeken 'Filistin' kararı! Macron resmen tarih verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dikkat çeken bir açıklamaya imza atarak, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 22:36 - Güncelleme:
Fransa'dan dikkat çeken 'Filistin' kararı! Macron resmen tarih verdi
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Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı.

Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtti.

Derhal ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye geniş çaplı insani yardımların ulaştırılması çağrısını yineleyen Macron, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini vurguladı.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI, AYAKTA KALMASI SAĞLANMALI"

Macron, "Aynı zamanda Hamas'ın silahsızlandırılması garanti edilmeli, Gazze güvenli hale getirilip yeniden inşa edilmeli. Son olarak, Filistin devleti kurulmalı, ayakta kalması sağlanmalı. (Hamas'ın) silahsızlanmayı kabul ederek ve İsrail'i tanıyarak Orta Doğu'da herkesin güvenliğine katkı sunmasına izin verilmeli." dedi.

Sorunun çözümü konusunda "başka bir alternatifin olmadığını" kaydeden Macron, "bölgede barışın mümkün olduğunu gösterme sorumlulukları" bulunduğunu söyledi.

Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz tarihlerinde Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.

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