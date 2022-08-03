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Dünya

Fransa'dan gaz rezervi planı

Fransa, 1 Kasım'a kadar stratejik gaz rezervlerini yüzde 100 doldurmayı hedefliyor. Halihazırda ülkenin stratejik gaz stoklarının yüzde 80 dolu olduğu öğrenildi.

AA3 Ağustos 2022 Çarşamba 14:13 - Güncelleme:
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Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, 1 Kasım'a kadar, ülkenin stratejik gaz rezervlerinin yüzde 100 doldurulacağını söyledi.

Cnews kanalındaki programa konuk olan Runacher, halihazırda ülkenin stratejik gaz stoklarının yüzde 80 dolu olduğunu aktardı.

Runacher, "(Stratejik gaz) stoklarımızı 1 Kasım'dan önce yüzde 100 dolduracağız." dedi.

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Bakan Runacher, Fransız vatandaşlar ile şirketleri, gaz tüketimini azaltmaya çağırdı.

Gaz ve elektrik tüketiminin de birbirine bağlı olduğuna değinen Runacher, büyük aktörleri ise bu iki alanda tüketimlerini azaltmaya çağırdı.

  • Fransa
  • gaz rezervi
  • Agnes Pannier-Runacher

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