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Dünya

Fransa'dan Gazze'ye 600 ton insani yardım: Kalıcı ateşkes çağrısında bulunuldu

Fransa'nın, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye ek 600 ton yardım göndereceği belirtilerek kalıcı ateşkes çağrısında bulunduğu bildirildi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 00:11 - Güncelleme:
Fransa'dan Gazze'ye 600 ton insani yardım: Kalıcı ateşkes çağrısında bulunuldu
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Fransa'da 9 Kasım'da düzenlenen Gazze için Uluslararası İnsani Konferans'ta alınan kararların takibine ilişkin bir toplantı düzenlendi.

Video konferans aracılığıyla yapılan toplantıya, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler (BM), 50'den fazla ülkenin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri dahil birçok kişi katıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda 9 Kasım'daki konferansta Gazze'ye yönelik verilen finans taahhütlerinin ve bağışçı devlet, BM kuruluşları ve STK'lar arasındaki koordinasyonun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazzelilerin salgın hastalık ve açlık riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Gazze'de ilaç, su, gıda ve tıbbi bakıma erişimde sorunlar yaşandığına dikkatin çekildiği açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik bazı kısıtlamaların kaldırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede yeni geçiş noktaları açılması gerektiği vurgulanarak, insani yardımlara yönelik kontrollerin hızlandırılması istendi.

DSÖ İÇİN EK 2 MİLYON AVRO TESİS EDİLECEK

Gazze'de faaliyet gösteren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) için ek 2 milyon avro tesis edileceği belirtilen açıklamada, Fransa'nın deniz yoluyla Gazze'ye ek 600 ton insani yardım göndereceği kaydedildi.

Açıklamada, Bakan Colonna'nın tarafların uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uyma zorunluluğu olduğunu belirttiği aktarıldı.

GAZZE'DE KALICI "İNSANİ ARA" ÇAĞRISI

Colonna'nın, Fransa'nın bölgede kalıcı yeni bir "insani ara" çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, Fransız Bakanın, bu "insani aranın" kalıcı ateşkese yol açması gerektiğini ifade ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, Gazze'deki sivil halka daha fazla insani yardım ulaştırılması ve siyasi ufkun yeniden tesis edilmesi için temel bir koşul." ifadesine yer verildi.

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