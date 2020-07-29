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Dünya

Fransa'dan 'ikinci dalga' açıklaması: Söz konusu değil

Fransa Sağlık Bakanı Veran, '(Kovid-19'da) ikinci dalga söz konusu değil ancak tedbirlere uyulmaya devam edilmeli.' şeklinde konuştu.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:09 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:09
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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, LCI televizyonunda Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede salgının hızlandığına dair belirtilerin bulunduğu uyarısını yapan Veran, "(Kovid-19'da) ikinci dalga söz konusu değil ancak tedbirlere uyulmaya devam edilmeli." dedi.

Veran, ikinci dalgadan yalnız Kovid-19 tedbirlerine uyularak kaçınılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"Kovid-19'un bittiğini düşünüyorduk ama geri geliyor. Bir aşıya ihtiyacımız var." diyen Veran, bir haftada yapılan test sayısını 500 bine çıkardıklarını söyledi.

Fransa'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 223'e, vaka sayısı ise 213 bin 341'e yükseldi.

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