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Dünya

Fransa'dan İngiltere kararı

Fransa, yeni tip konoravirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 13:02 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 13:02
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Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, İngiltere'den gelen yolculardan 18 Aralık'tan itibaren son 24 saatte yapılmış PCR veya antijen testi isteneceğini belirtti.

Bu yolcuların Fransa'ya gelişlerinde 7 gün izole olması gerektiğini ifade eden Attal, İngiltere'den Fransa'ya ancak zorunlu hallerde seyahat yapılabileceğini vurguladı.

Attal, İngiltere ile sınırın daha sıkı şekilde kontrol edileceğini söyleyerek ülkede Omicron varyantına bağlı vaka sayısının 240'a çıktığı bilgisini paylaştı.

İngiltere'de dün, son 24 saatte 78 bin 610 bin Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "bu yılki en yüksek vaka sayısı"na ulaşılmıştı.

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