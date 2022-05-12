İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2022 Perşembe / 11 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4036
  • EURO
    16,1123
  • ALTIN
    911.099
  • BIST100
    2371.23
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'dan İran'a çağrı: Derhal serbest bırakın
Dünya

Fransa'dan İran'a çağrı: Derhal serbest bırakın

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'da 2 vatandaşının tutuklandığını belirterek, derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

IHA12 Mayıs 2022 Perşembe 16:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'da 2 Fransa vatandaşının tutuklandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Fransa hükümeti bu gerekçesiz tutuklamayı kınıyor. Hükümet, Fransa vatandaşlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

İran İstihbarat Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, kaos ve kargaşa ile istikrarsızlık ve güvensizliği teşvik ettikleri gerekçesiyle 2 Avrupa Birliği vatandaşının tutukladığını açıklamıştı.

İnsan hakları örgütleri, İran'ı ülkedeki yabancı ülke vatandaşlarını tutuklayarak bu ülkelerden imtiyaz elde etmeye çalışmakla suçluyor. İran ise bu suçlamaları bir çok kez reddetmişti.

Ocak ayına İran'da bir mahkeme Fransa uyruklu Benjamin Briere'yi casusluk suçlamasıyla 8 yıl hapis cezasına çarptırmış, avukatı davayı siyasi amaçlı olarak nitelendirerek, İran'ı davayı pazarlık malzemesi olarak kullanmakla suçlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.