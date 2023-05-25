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Dünya

Fransa'dan İran'a ''Hayber'' kınaması

Fransa, İran'ın 2 bin kilometre menzile sahip yeni balistik füze denemesini 'endişe verici' olarak nitelendirip kınadı.

25 Mayıs 2023 Perşembe 17:38 - Güncelleme:
Fransa'dan İran'a ''Hayber'' kınaması
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran, bugün 2 bin kilometre menzilli bir balistik füze denediğini duyurdu. Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince 2015'te kabul edilen 2231 sayılı anlaşmanın yeniden ihlal edilmesini kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın nükleer programının kesintisiz devam ettiğini gösteren bu girişimlerin endişeye yol açtığı savunuldu.

İran, Hayber (Hürremşehr-4) adı verilen orta menzilli balistik füzesini başkent Tahran'da üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen programla tanıtmıştı.

Devlet televizyonunda, füzenin fırlatıldığı ve ardından bir hedefi vurduğu görüntülere de yer verilmişti

Karadan karaya 2 bin kilometre menzile sahip sıvı yakıtlı balistik füze Hayber, 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.

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