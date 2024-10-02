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Dünya

Fransa'dan İran'daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin

Fransa'nın, İran'daki vatandaşlarından mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmelerini istediği bildirildi.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 19:23 - Güncelleme:
Fransa'dan İran'daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin
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Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yaşanan gerilim bağlamında, Fransızlar İran'daki seyahatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Açıklamada, Fransızlara İran'a seyahat etmemeleri, burada bulunanlara da "hava sahası açılır açılmaz mümkün olan en kısa sürede" ülkeyi terk etmeleri tavsiye edildi.

İran'da ikamet eden Fransızlardan da imkanı olanların "uluslararası hava trafiği başlar başlamaz geçici olarak ülkeden ayrılmaları" istendi.

- İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRILARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

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