Fransa'dan İsrail'e kınama

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik kara saldırıları düzenlediği yönündeki haberlerden endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Tel Aviv hükümetinin, Lübnan'a yönelik her türlü kara saldırısına karşı olduğu ve sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıların sona ermesini istediği kaydedildi.

Paris hükümetinin, Hizbullah ve İran'ı bölgede istikrarsızlığı artıracak ve gerginliğin tırmanmasına yol açacak her türlü eylemden kaçınmaya çağırdığı aktarılan açıklamada, "Fransa, (Lübnan'da) aralarında onlarca çocuk ve kadının bulunduğu, kabul edilemez sayıda sivil ölüme neden olan İsrail'in hava saldırılarını kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırılar da kınandı.

"Siviller, ister Lübnanlı ister İsrailli olsun hedef alınmamalı." ifadesi kullanılan açıklamada, taraflardan, bölgede ateşkes sağlanması için Fransa, ABD ve ortaklarının sunduğu teklifleri bir an önce kabul etmesi istendi.

Öte yandan, Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında, bu akşam Cumhurbaşkanlığı ofisinde Lübnan'daki durumla ilgili Güvenlik Konseyi toplantısı düzenleneceği bildirildi.