Fransa'dan İsrail'e kınama

Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabiri, toplantıda Lemoine'a, "İsrail'in, ramazanda Gazze'ye yönelik insani yardımları durdurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını engelleyerek uluslararası insani hukuku defalarca ihlal eden İsrail'e yönelik Avrupa Birliği (AB) veya Fransa düzeyinde bir yaptırım kararı almayı düşünüyor musunuz?" sorularını yöneltti.

Lemoine, İngiltere ve Almanya ile beraber, İsrail makamlarınca Gazze'ye yönelik insani yardımın askıya alınmasını kınayan ortak açıklama yaptıklarını belirterek, "İsrail hükümetinin, devlet kurumları ve İsrailli yetkililer ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) arasındaki tüm teması yasaklayan bir yasayı uygulamaya koymasıyla sonucu ortaya çıkan (insani yardımı) askıya alma kararını kesin bir dille kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Yaptıkları ortak açıklamada, Tel Aviv hükümetinden uluslararası yükümlülüklerine uymasını ve Filistinlilere insani yardım sağlama sorumluluğunu yerine getirmesini talep ettiklerini belirten Lemoine, "Gazze halkının içinde bulunduğu felaket niteliğindeki durum göz önünde bulundurulduğunda, insani yardımın sağlanması son derece acil zorunluluk." dedi.

Bunun uluslararası hukuka göre İsrail'in yerine getirmesi gereken bir yükümlülük olduğunu vurgulayan Lemoine, İsrail'e yönelik olası yaptırımlarla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN KONFERANS DÜZENLENECEK

Lemoine, Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında haziranda iki devletli çözüme ilişkin konferans düzenleyeceklerini duyurdu.

Rusya makamlarının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un savaşın sürmesini istediğini savunmasıyla ilgili Lemoine, "Çatışmaları başlatanlar tarafından yapılan oldukça garip bir açıklama." görüşünü paylaştı.

Şubat 2022'de Ukrayna topraklarına girerek savaşı başlatan tarafın Rusya olduğu değerlendirmesinde bulunan Lemoine, "Fransa, başından bu yana barış mesajları dile getirdi ve hala bunu istemekte. Cumhurbaşkanının son açıklamaları da bunu net şekilde gösteriyor. Ukrayna'da istikrarlı ve kalıcı barış arzuluyoruz." şeklinde konuştu.

Lemoine, Rusya-Ukrayna savaşını asla istemediklerini ve başından bu yana savaşa tepki gösterdiklerini söyleyerek, "Rusya'dan bu saldırıyı durdurması çağrısında bulunduk ama Rusya bunu hiçbir zaman yerine getirmedi ve devam etti. Dolayısıyla bugün savaşı isteyen Rusya." ifadelerini kullandı.