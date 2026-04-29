  • Fransa'dan Mali'deki vatandaşlarına talimat: Terk edin
Fransa'dan Mali'deki vatandaşlarına talimat: Terk edin

Fransa, eş zamanlı saldırıların yaşandığı Mali'deki vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 13:35
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "25 Nisan'da Bamako dahil ülkenin farklı bölgelerindeki saldırılardan sonra güvenlik durumunun aşırı kırılgan olduğu" Mali'deki Fransız vatandaşları için çağrı yapıldı.

Fransız vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede Mali'yi terk etmeleri istenen açıklamada, ülkeden çıkış için öncelikli olarak hava yolunu tercih etmeleri tavsiyesi yapıldı.

Açıklamada, Fransız vatandaşlarından ülke içindeki seyahatlerini kısıtlamaları ve yerel yetkililerin uyarılarını dikkate almalarını istendi.

MALİ'DEKİ EŞ ZAMANLI SALDIRILAR

Mali'de, 25 Nisan sabahı erken saatlerde Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine "bombalı intihar saldırısı" düzenlenmiş ve saldırıda yaralanan Camara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusu'na bağlı paralı askerler ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetmişti.

Mali ordusu, saldırıların ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında, Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

  • Fransa
  • Mali saldırı
  • güvenlik çağrısı

