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Dünya

Fransa'dan maske kararı

Fransa'da kapalı alanda maske kullanımı zorunlu oluyor. Yeni dönem 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak.

IHA14 Temmuz 2020 Salı 15:55 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:55
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgını ile mücadelede yeni bir adım atıyor. 1 Ağustos’tan itibaren maske kullanımının kapalı alanlarda zorunlu olacağını açıklayan Macron, “Maskelerin, kapalı alanlarda kullanımını zorunlu yapacağız. Salgının biraz artığına dair tespitlerimiz mevcut” dedi.

Fransız kanalına röportaj veren Macron, Fransa olası koronavirüs aşısını ilk kullanan ilkeler arasında yer alabileceğini ifade etti. Fransız Cumhurbaşkanı, tüm Fransız vatandaşları için test yaptırmanın yakın zamanda mümkün olacağını sözlerine ekleyerek, ülkesinin ikinci dalgaya hazır olacağını dile getirdi.

Fransa’da bugüne kadar 172 bin 377 korona virüs vak’ası tespit edilirken, 30 bin 29 kişi de korona sonucu hayatını kaybetti.

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