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Dünya

Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon euro ceza

Fransa, teknoloji devi Microsoft'a çerez (cookie) kullanım politikasıyla ilgili 60 milyon euroluk ceza verdi.

22 Aralık 2022 Perşembe 10:48 - Güncelleme:
Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon euro ceza
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Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL) yapılan açıklamada, Microsoft İrlanda'ya, insanların çerezleri kolayca kabul etmelerine imkan verirken aynı kolaylıkla reddetmelerine imkan vermediği gerekçesiyle ceza verdi.

Söz konusu cezanın 60 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı.

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