Telegraph'a konuşan bir Fransız yetkili, nükleer silah taşıyan savaş uçaklarının Almanya'ya konuşlandırılmasının ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi. Bu gelişme, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltacağının sinyallerini vermesinin ardından geldi. Almanya'da seçimleri kazanan ve ülkenin bir sonraki şansölyesi olması beklenen Friedrich Merz, Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için İngiltere ve Fransa'dan nükleer koruma talep etti.

PUTİN'E AÇIK MESAJ

Merz, Avrupa'nın ABD'den bağımsız bir güvenlik stratejisi geliştirmesi gerektiğini vurguladı. The Telegraph'a bilgi veren Fransız yetkililer, savaş uçaklarının Almanya'ya yerleştirilmesinin, Ukrayna'daki savaşı başlatan ve Avrupa için bir güvenlik tehdidi olarak kabul edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık bir mesaj göndereceğini ifade etti.

İNGİLTERE ÇEKİMSER

AB'nin nükleer güçleri olan Fransa ve İngiltere, gelecekte nükleer bir güç bloğu olarak kıtayı savunabilir. Ancak İngiltere, halen çekimser davranıyor. Berlin'deki diplomatlar ise bu hamleyle, nükleer kalkana katılması için İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a benzer bir adım atması yönünde baskı yapabileceğini belirtti. Fransız bir yetkili, "Birkaç Fransız nükleer savaş uçağının Almanya'ya konuşlandırılması zor olmayacaktır ve çok güçlü bir mesaj verecektir" dedi. Hem Fransız hem de Alman kaynaklar, ABD güçlerinin Almanya'dan çekilmediği sürece böyle hamlenin mümkün olmadığı konusunda hemfikir.

'CAYDIRICI GÜÇ' PROGRAMI

ABD, Avrupa'nın güvenliğini uzun süredir Almanya'daki üslerinde konuşlandırdığı yaklaşık 100 nükleer füze ile garanti altına alıyordu. Fransa'nın, deniz ve hava tabanlı fırlatma kabiliyetleriyle "force de dissuasion" (caydırıcı güç) programı kapsamında yaklaşık 300 nükleer silah bulundurduğu tahmin ediliyor. İngiltere'nin Trident nükleer caydırıcılığı, her biri 16 başlık taşıyabilen dört Vanguard sınıfı denizaltıdan oluşuyor.

"ATEŞKES ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA MÜMKÜN"

Washington'da Fox News'e konuşan Macron, Rusya ile Ukrayna arasında önümüz- deki haftalarda bir ateşkes sağlanabileceğinin 'mümkün' olduğunu açıkladı. Macron, Rusya ile yapılacak ateş- kes anlaşmasının güvenlik garantileriyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Macron, Ukrayna'ya asker gönderil- mesi konusunda ise "Barış sağlandıktan sonra İngiltere ve Fransa olarak 'biz hazırız' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"BARIŞIN ZAMANI GELDİ"

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi. Trump, Putin ve Zelenski ile önemli görüşmeler yaptığını belirterek "Ukrayna'da barışı yeniden tesis etmenin zamanı geldi ve bence bunu başaracağız" dedi. Trump, Ukrayna'ya bugüne kadar 300 milyar dolardan fazla para harcadıklarını ve barışa giden süreçte Avrupa'nın daha fazla rol alması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu: "Macron'un, Ukrayna'da barışı sağlamanın maliyet ve yükünün sadece ABD tarafından değil, Avrupa ulusları tarafından da karşılanması konusunda hemfikir olmasından memnunum. Ayrıca Avrupa'nın, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini sağlamada merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini kabul etmesinden de memnuniyet duyuyorum." Macron ise, "Ortak hedefimiz sağlam ve uzun vadeli bir barış. Barışın sağlanması için güçlü garantiler olmalı" dedi.

SİSTEM HACKLENDİ! TRUMP, MUSK'IN AYAKLARINI ÖPTÜ!

ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki ekranları hacklendi. Ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü ve masaj yaptığı yapay zeka tarafından oluşturulan video ekranlara verildi. Görüntünün üzerine "Gerçek kral çok yaşa" yazıldı. Video, sosyal medyada kısa sürede 6,4 milyondan fazla kez görüntülendi. Musk'ın "gerçek kral" olarak tanımlandığı yapay zeka videosu, Trump'ın geçen hafta kendisini "kral" statüsünde görmesine atıfta bulunuyor olabilir yorumları yapıldı.