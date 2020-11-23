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Dünya

Fransa'dan Pakistan'a: Macron'a yönelik o benzetmeyi geri çekin

Paris, Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik 'Nazi' benzetmesini geri çekmesini istedi.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 08:47 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 08:47
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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı açıklamada, Mazari'nin "Macron'un Müslümanlara 'Nazilerin Yahudilere davrandığı' gibi muamelede bulunduğu" şeklindeki ifadelerini düzeltmesini istedi.

Mühll, "Mazari'nin ifadelerini kınadıklarını ve Pakistan'ın Paris Büyükelçiliğini haberdar ettiklerini" belirtti.

Mazari, Twitter'dan bir internet sitesindeki haberi kaynak göstererek paylaştığı mesajda, "Macron, Nazilerin Yahudilere yaptığını Müslümanlara yapıyor. Yahudilerin sarı yıldız takmaya zorlandığı gibi (Fransa'da) Müslüman çocuklara özel kimlik numarası verilecek." ifadesini kullanmıştı.

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