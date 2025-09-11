İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,38
  • EURO
    48,728
  • ALTIN
    4828.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'dan Rafale kararı! Savaş uçakları yakında yola çıkacak
Dünya

Fransa'dan Rafale kararı! Savaş uçakları yakında yola çıkacak

Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir adım geldi. Macron, Polonya üzerindeki NATO hava savunmasını güçlendirmek için Rafale savaş uçaklarını tahsis edeceğini bildirdi.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 23:28 - Güncelleme:
Fransa'dan Rafale kararı! Savaş uçakları yakında yola çıkacak
ABONE OL

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın hava sahasının korunması konusunda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüştüğünü belirtti.

Kıta güvenliğinin "mutlak öncelikleri" olduğunu vurgulayan Macron, "Rusya'nın Polonya'ya yönelik İHA saldırılarının ardından, NATO müttefiklerimizle birlikte Polonya hava sahasının ve Avrupa'nın doğu yakasının korunmasına katkıda bulunmak üzere 3 Rafale savaş uçağı konuşlandırmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

POLONYA DOĞU SINIRLARINDAKİ HAVA TRAFİĞİNİ KISITLADI

Öte yandan, Polonya'nın Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiği duyuruldu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığınca, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Devletin güvenliğini sağlamak amacıyla, 10 Eylül ile 9 Aralık arasında Polonya'nın doğu kesiminde sınırlı bölge şeklinde bir hava trafiği kısıtlaması getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.