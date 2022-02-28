Fransa'dan Rusya ve Belarus'taki vatandaşlarına tavsiye

AA 28 Şubat 2022 Pazartesi 00:34 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 00:34

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ile Avrupa arasındaki hava trafiğinde artan kısıtlamalar" nedeniyle Rusya'da bulunan vatandaşlarına mevcut uçuşlarla ülkeyi "derhal" terk etmelerinin tavsiye edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna ile Belarus arasındaki askeri gerginlik nedeniyle Belarus'a seyahatlerin de önerilmediği kaydedildi.

Belarus'ta bulunan Fransızlardan da Litvanya, Polonya ve Letonya ile sınır geçiş noktaları üzerinden kara yoluyla ülkeden ayrılmaları istendiği ifade edilen açıklamada, hava yoluyla Belarus'a gelen Fransızların ülkenin İçişleri Bakanlığından çıkış vizesi alması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıklamıştı.

Fransa, 23 Şubat'ta vatandaşlarına Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'yı da "derhal" terk etmeleri çağrısı yapmıştı.