Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Barrot ve Sybiha'nın İtalya'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında bir araya geldiği belirtildi.
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Açıklamada, Barrot'nun, ihtiyaç duyduğu sürece Ukrayna'yı destekleyeceklerini söylediği kaydedilirken, "Kıtamızın istikrarı söz konusuyken, yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı çerçevesindeki adil ve kalıcı bir barış, Ukrayna'nın ve bizim güvenliğimizi sağlayabilir." ifadeleri kullanıldı."UKRAYNA'NIN GELECEK YIL SİVİL VE ASKERİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK"
Barrot'nun görüşmede G7 ülkelerinin haziranda, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanması konusunda vardığı anlaşmayı ele aldığı aktarılan açıklamada, "Tüm G7 ülkeleri tarafından uygulanması gereken bu anlaşma, Avrupa düzeyinde hayata geçirilmek üzere, Ukrayna'nın gelecek yıl sivil ve askeri ihtiyaçlarını karşılayacak." değerlendirmesine yer verildi.
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G7 ülkelerinin liderleri, haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanmasında anlaşmıştı.