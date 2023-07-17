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Dünya

Fransa'dan, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararına kınama

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırarak 'Ukrayna limanlarına yasa dışı abluka uyguladığını' bildirdi ve kararı kınadı.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 21:31 - Güncelleme:
Fransa'dan, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararına kınama
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Bakanlık, Rusya'nın Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmayı yenilememe kararı hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın anlaşmayı sonlandırmasıyla ilgili "Rusya, bu bölgedeki deniz ulaşımının engellenmesinden sorumludur ve Ukrayna limanlarına yasa dışı abluka uyguluyor" ifadelerine yer verildi. Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin kınandığı açıklamada, Rusya, küresel gıda güvencesi üzerindeki "şantaja" son vermeye ve alınan karardan geri adım atmaya çağrıldı. Fransa'nın ortaklarıyla "dünyanın dört bir yanındaki en savunmasız nüfusların üzerindeki gıda güvencesizliği risklerini azaltmak için eylemlerini artırmaya devam edeceği" vurgulandı. Açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'daki gıda güvencesizliği ve yetersiz beslenmeden etkilenen insanlara yardım etmek için uluslararası gıda yardımını bu yıl için 840 milyon avronun üzerine çıkardığı da kaydedildi.

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