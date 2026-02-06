İSTANBUL 16°C / 11°C
  Haberler
  • >
  Dünya
  • >
  Fransa'dan Rusya'ya Baltık Denizi uyarısı: İstediğimiz an kaparız
Dünya

Fransa'dan Rusya'ya Baltık Denizi uyarısı: İstediğimiz an kaparız

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımıyla Baltık Denizi'nin İttifak kontrolüne geçtiğini belirterek, gerektiğinde Rusya dahil tüm deniz trafiğini kapatabileceklerini söyledi.

6 Şubat 2026 Cuma 15:52
Fransa'dan Rusya'ya Baltık Denizi uyarısı: İstediğimiz an kaparız
ABONE OL

Paris merkezli düşünce kuruluşu Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün (IFRI), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre Mandon, IFRI ve Fransa Deniz Kuvvetleri tarafından bu hafta düzenlenen 2026 Paris Denizcilik Konferansı'na katıldı.

Mandon, konferansta yaptığı konuşmada, "Bugün savaşa hazırlanıyoruz." diyerek savaşın geri dönüşünün çatışma perspektifini ve bazı gerçekleri yeniden geçerli kıldığını belirtti.

Bunun ayrıca toplu alanların kontrol edilmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu savunan Mandon, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna'da bugün askeri olarak ilerleme kaydeden Rusya'nın, buna rağmen stratejik planda kaybettiğini görüyoruz. Çünkü İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması, Baltık Denizi açısından net bir değişime işaret ediyor; istediğimiz herhangi bir anda Baltık kapanabiliyor."

Baltık Denizi'nin artık NATO tarafından tamamen kontrol edildiğini savunan Mandon, "Bu, Rusya için kötü bir haber." dedi.

Mandon, farklı alanların kontrolü için gelecekte de rekabet yaşanacağına işaret ederek, "Deniz Kuvvetlerimizin belirli boğazları kontrol edebilecek, yolları ve giriş noktalarını kapatabilecek durumda olması gerekiyor. Bu, özellikle Akdeniz için ve kıyılarımıza gelebilecek nükleer denizaltıların girişi açısından geçerli." şeklinde konuştu.

IFRI sitesinden Mandon'un konuşmasıyla ilgili öne çıkanların özetlendiği bir yazıda, Genelkurmay Başkanı'nın Baltık Denizi'yle ilgili değerlendirmesi de yer aldı.

Yazıda, Mandon'un konuşmasında barışın bittiğini gözlemlediği kaydedilirken, Genelkurmay Başkanı'nın alanların kontrol edilmesi gerektiği konusundaki teziyle ilgili "Boğazlara ve denize girişleri kontrol etmek bir gereklilik haline geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı, Baltık'ı Rusya için kapalı bir denize dönüştürdü mesela." ifadelerine yer verildi.

  • Fransa Genelkurmay
  • Fabien Mandon
  • NATO

