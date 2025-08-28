İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0549
  • EURO
    48,0814
  • ALTIN
    4484.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'dan Rusya'ya kınama: Terör ve barbarlık
Dünya

Fransa'dan Rusya'ya kınama: Terör ve barbarlık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında yerleşim yerlerinin ve sivil altyapıların da hedef alındığını belirterek Kremlin'i kınadı.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 13:18 - Güncelleme:
Fransa'dan Rusya'ya kınama: Terör ve barbarlık
ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da Avrupa Birliği (AB) Delegasyon binasının da hasar aldığı Rusya'nın saldırılarını kınadı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın üzerine bir gecede 629 füze ve İHA (insansız hava aracı): Rusya'nın barış arzusu tam olarak bu. Terör ve barbarlık." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında yerleşim yerlerinin ve sivil altyapıların da hedef alındığını belirten Macron, saldırılar sırasında AB Delegasyonu ile İngiltere merkezli, uluslararası eğitim ve kültür alanlarında faaliyet gösteren British Council'e ait binaların da hasar gördüğünü bildirdi.

Macron, "Fransa, büyük acımasızlıkla yapılan bu akıl almaz saldırıları en şiddetli şekilde kınıyor." ifadesini kullanarak, Ukrayna halkına desteğini ve yaşamını yitirenlerin aileleri için üzüntüsünü dile getirdi.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

  • Macron kınadı
  • Rusya saldırı
  • Google SEO

ÖNERİLEN VİDEO

Burdur'da dehşet anları! Metrelerce havaya savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.