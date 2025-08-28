Fransa'dan Rusya'ya kınama: Terör ve barbarlık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da Avrupa Birliği (AB) Delegasyon binasının da hasar aldığı Rusya'nın saldırılarını kınadı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın üzerine bir gecede 629 füze ve İHA (insansız hava aracı): Rusya'nın barış arzusu tam olarak bu. Terör ve barbarlık." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında yerleşim yerlerinin ve sivil altyapıların da hedef alındığını belirten Macron, saldırılar sırasında AB Delegasyonu ile İngiltere merkezli, uluslararası eğitim ve kültür alanlarında faaliyet gösteren British Council'e ait binaların da hasar gördüğünü bildirdi.

Macron, "Fransa, büyük acımasızlıkla yapılan bu akıl almaz saldırıları en şiddetli şekilde kınıyor." ifadesini kullanarak, Ukrayna halkına desteğini ve yaşamını yitirenlerin aileleri için üzüntüsünü dile getirdi.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.