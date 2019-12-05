Fransa’dan siyonist yasa
Batıyı esir alan Siyonistler Fransa’da, siyonizm karşıtlığının antisemitizmle eş değer sayılmasını sağladı. Fransa Ulusal Meclisi, siyonizm karşıtlığını suç sayan yasa tasarısını onayladı.
Fransa Ulusal Meclisi, siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayan yasa tasarısını onayladı. Ulusal Mecliste yapılan oylamada, siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayan ve herhangi bir yaptırımı olmayan yasa tasarısı, 72 “hayır” oyuna karşı 154 “evet” oyuyla kabul edildi.
MACRON DESTEKLİYOR
Tasarıda, Uluslararası Holokost Anma İttifakının antisemitizm tanımı esas alındı. Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta, Fransa, İsrail ve birçok ülkede görev yapan 127 Yahudi akademisyen, antisemitizmle mücadelenin önemli olduğunu, ancak siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayan yasa tasarısına karşı çıktıklarını belirtmişti. Akademisyenler, Fransa Ulusal Meclisine söz konusu tasarının kabul edilmemesi konusunda çağrıda bulunmuş, siyonizm karşıtlığının meşru olduğunun altını çizmişti. Siyonizm karşıtlığı ile antisemitizmin aynı şey olmadığına vurgu yapan akademisyenler, bir devleti eleştirmenin ‘’siyonizm karşıtlığı’’ anlamına gelmediğini kaydetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubatta siyonizm karşıtlığının antisemitizmin modern biçimlerinden biri olduğunu ve Uluslararası Holokost Anma İttifakının antisemitizm tanımını kabul edeceğini açıklamıştı.
Yahudi akademisyenler: Siyonizm karşıtlığı Yahudi düşmanlığı değildir
Fransa, İsrail ve birçok ülkedeki üniversitelerde görev yapan 127 Yahudi akademisyen, siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayan yasa tasarısının kabul edilmemesi için Fransa Ulusal Meclisi’ne çağrıda bulundu. Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta, 127 Yahudi akademisyen, antisemitizmle mücadelenin önemli olduğunu ancak siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayan yasa tasarısına karşı çıktıklarını belirtti. Akademisyenler, Fransa Ulusal Meclisi’ne söz konusu tasarının kabul edilmemesi konusunda çağrıda bulunurken, siyonizm karşıtlığının meşru olduğunun altını çizdi. Siyonizm karşıtlığı ile antisemitizmin aynı şey olmadığına vurgu yapan akademisyenler, bir devleti eleştirmenin siyonizm karşıtlığı anlamına gelmediğini kaydetti.
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