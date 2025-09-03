İSTANBUL 31°C / 22°C
  Fransa'dan skandal karar! ''Cihat'' iddiası ile imamlara eğitimi veren enstitüyü kapattılar
Dünya

Fransa'dan skandal karar! ''Cihat'' iddiası ile imamlara eğitimi veren enstitüyü kapattılar

Fransa'da imamlara eğitim de veren Avrupa İnsani Bilimler Enstitüsü (IESH), 'cihadı meşrulaştırdığı' öne sürülerek feshedildi.

3 Eylül 2025 Çarşamba 16:26
Fransa'dan skandal karar! ''Cihat'' iddiası ile imamlara eğitimi veren enstitüyü kapattılar
Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Müslüman Kardeşler hareketinin sızmasına karşı mücadele sürüyor." ifadesini kullandı.

Retailleau, talebi üzerine Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda IESH'nin feshedildiğini belirterek, "(IESH) Radikal İslam'ı ve silahlı cihadı meşrulaştırıyordu. Müslüman Kardeşlerin İslamcı gündemlerini uygulamaya koymasını engellemek için her gün hayati bir mücadele yürüten devletin birimlerine teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Arapça eğitimi dışında imamlara da eğitim veren IESH'de 1500 ila 2 bin öğrenci eğitim alıyordu.

Hükümetin talimatıyla hazırlanan ve mayıs ayında yayımlanan "Müslüman Kardeşler ve Fransa'da Siyasal İslam" raporunda, ülkedeki 139 ibadethanenin ve yakın zamanda kamu desteği kesilen Müslümanların gittiği bazı özel okulların Müslüman Kardeşler hareketiyle bağlantılı olduğu ileri sürülmüştü.

Ülke genelindeki 21 okulun 18'inin doğrudan, 3'ünün dolaylı olarak harekete bağlı bulunduğu öne sürülen raporda, Müslüman Kardeşlerin Fransa yapılanmasını Avrupa'daki diğer yapılanmalarından ayıran noktanın eğitim sektörüne öncelik vermesi olduğu iddia edilmişti.

Raporda, Fransa'daki Kur'an kurslarının etrafında kurulan "ekosistemler" ile Müslümanların sosyal hayatlarının ve eylemlerinin, Müslüman Kardeşler hareketinin bir unsuru yapıldığı savunulmuştu.

